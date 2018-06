Stéphane Plaza acteur : L'hommage inattendu à sa mère décédée

Stéphane Plaza ne chôme pas ! À la tête des émissions Chasseurs d'appart' et Recherche appartement ou maison sur M6, le célèbre agent immobilier s'est engagé dans un nouveau projet professionnel. Il a en effet décroché l'un des rôles principaux du film J'ai perdu Albert (dont la sortie est prévue pour le 12 septembre 2018). Heureux d'avoir travaillé avec lui, le réalisateur Didier van Cauwelaert a fait des révélations surprenantes sur le long métrage...

C'est lors d'une interview avec nos confrères de Gala que Didier van Cauwelaert s'est lancé : "Il y a eu des clins d'oeil étonnants : la diffusion télé de la pièce de Stéphane Le Fusible a été fixée, pour des raisons techniques, au 6 juin 2017, un an jour pour jour après la mort de sa mère." Le réalisateur a ensuite ajouté : "Et je viens d'apprendre que la date de sortie de notre film, le 12 septembre prochain, est le jour où la mère de Stéphane est née."

Est-ce une simple coïncidence ? Quoi qu'il en soit, Stéphane Plaza est certainement enchanté de cet hommage inattendu. Il avait déjà adressé des mots très touchants à sa mère Christiane à la fin de sa pièce de théâtre le 6 juin 2017 : "C'est des larmes de bonheur. Là, on était deux. Ma maman est toujours là. J'espère qu'elle est fière, c'est tout. Je suis content. (...) Le deuil est toujours là, la peine et le chagrin seront toujours là mais en tout cas, on est plus fort et en tout cas, je continue à faire les choses pour elle".

