Stéphane Plaza acteur possédé dans "J'ai perdu Albert" : Les premières images !

Alors qu'il ne chôme pas sur M6 en présentant trois émissions - Chasseurs d'appart, Recherche appartement ou maison et Maison à vendre, Stéphane Plaza s'est lancé un vrai challenge : débuter une carrière dans le cinéma. Ambitieux et motivé, l'animateur de 48 ans a réussi à décrocher son premier grand rôle dans J'ai perdu Albert, le film de Didier Van Cauwelaert, également auteur du livre sorti en mars dernier. Ce mardi 21 août 2018, la bande-annonce du film a été dévoilée.

Dans J'ai perdu Albert, on suivra les aventures de Chloé, une jeune femme médium qui aide ses nombreux clients grâce à sa "connexion" avec l'esprit d'Albert Einstein. Mais, problème : victime de son succès, elle est rapidement surmenée. Ce dernier décide donc de s'installer dans un autre corps, celui de Zac incarné par Stéphane Plaza. Dépressif et garçon de café, il va devoir faire équipe avec Chloé pour retrouver son ancienne vie. Ce ne sera pas une partie de plaisir puisque tout les oppose...

Stéphane Plaza donnera la réplique à Julie Ferrier, glissée dans la peau de Chloé. A la fois hilarant et déjanté, le duo promet aux spectateurs de vraies scènes loufoques et mémorables. On retrouvera également Josiane Balasko, Virginie Visconti, Bernard Le Coq ou encore Philippe Du Janerand dans ce film dont la sortie est prévue pour le 12 septembre prochain.