Stéphane Plaza arrêté par la police : "J'ai bien failli finir au poste"

Stéphane Plaza n'est pas très prudent au volant et vient de se faire remonter les bretelles ! Comme le rapporte le site Télé 7 Jours, l'agent immobilier le plus célèbre de France a été interpellé par la police.

Le 15 avril prochain, l'homme de 48 ans sera aux commandes d'une nouvelle émission pour M6, Cette maison est pour vous. Le principe est simple : il aidera des familles en difficulté à trouver la maison de leurs rêves. Actuellement en tournage pour ce nouveau programme, Stéphane Plaza a bien failli finir au poste.

"Au volant d'un monospace qui conduisait toute la petite famille visiter leur future demeure, l'agent immobilier s'est mis à faire des zig zag sur la route pour amuser les trois enfants d'Hélène", raconte le site. Une conduite dangereuse qui n'a pas échappé à des policiers. Ces derniers ont alors "pris en chasse" l'expert en immobilier et lui ont demandé de s'arrêter. "Ça a duré des heures et un agent m'a même dit : 'Ne jouez pas de votre notoriété, Mr Plaza !' J'ai bien failli finir au poste et la production a bien cru qu'on ne s'en sortirait pas. Finalement, tout s'est bien terminé comme vous le verrez dans le programme !", a confié le BFF de Karine Le Marchand.

Heureusement tout s'est bien terminé. Après avoir fait ses excuses, Stéphane Plaza a pu reprendre la route. Ouf !