Stéphane Plaza célibataire : "J'ai des problèmes d'érection, c'est compliqué"

En l'espace de dix ans, Stéphane Plaza est devenu l'un des animateurs incontournables du PAF. Sur M6, ses émissions cartonnent et ne cessent de rassembler les spectateurs. A la ville, le présentateur de Chasseurs d'appart et de Recherche appartement ou maison est également l'heureux propriétaire de plusieurs agences, Stéphane Plaza Immobilier, qui ne cessent de se multiplier.

Dans un nouvel entretien accordé au magazine Télé Star, l'acolyte de Karine Le Marchand s'est ainsi confié sur ses différents projets, acceptant d'évoquer sa vie intime avec beaucoup d'humour. S'il n'a pas peur de se dévoiler devant les caméras, Stéphane Plaza est en revanche beaucoup plus pudique lorsqu'il s'agit de se livrer en interview. Célibataire à 46 ans, il a ainsi répliqué que "plus personne ne lui tape dans l'oeil... sauf les biens immobiliers". Avant de justifier avec beaucoup de second degré les raisons pour lesquelles il est toujours un coeur à prendre. "J'ai des problèmes d'érection alors pour se caser, c'est compliqué. [Il rit, NDLR]. Au-dessus de 40 ans, l'homme a du mal, la difficulté est là. Michel Cymes me l'a confirmé, il m'a dit : 'Stéphane, ne soit pas inquiet.'"

Je suis de plus en plus croyant

Dans son entretien, Stéphane Plaza est également revenu sur l'acte odieux dont il a été victime lorsque l'une de ses 186 agences a été vandalisée en décembre dernier à Fréjus dans le Var. "J'ai pris cela avec humour. Ils ont dessiné un sexe [sur la devanture de la boutique, NDLR], je leur ai demandé de le faire plus gros la prochaine fois. C'était peut-être des jeunes qui sortaient de soirée. L'important, c'est que les professionnels de l'immobilier m'ont remis le prix du conseil 2016 en novembre dernier. J'en suis très fier, mon travail est reconnu. Le reste, je ne vais pas polémiquer", affirme-t-il.

Enfin, celui qui sera de nouveau au théâtre des Bouffes-Parisiens à partir du 10 février prochain avec sa pièce Le Fusible s'est brièvement exprimé sur sa maman disparue en juin 2016, Christiane, pour laquelle il a dédié son livre Net vendeur ! avec cette phrase : "Quand l'heure viendra, nous ne serons plus jamais séparés." Stéphane Plaza conclut son interview en admettant qu'il devient de "plus en plus croyant". "Surtout après un deuil. C'est toujours compliqué pour moi. Ce livre était une façon de la remercier. J'espère au moins qu'elle sourit et qu'elle le lit de là-haut."