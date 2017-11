Stéphane Plaza : Chasseurs d'appart sexiste ? Il répond à la polémique !

Chasseurs d'appart (M6), une émission trop sexiste ?

A la suite de la diffusion de Chasseurs d'ap­part, le choc des champions en Belgique, le CSA belge a ouvert une enquête pour "possible atteinte au respect de l'égalité entre les femmes et les hommes" après des signalements. L'institution évoque notamment "des propos et attitudes de l'animateur, des remarques des concurrents masculins, des commentaires de la voix off souvent accompagnés de montages visuels et sonores qui les appuient", "orientés vers le seul physique des femmes et dans un rapport de séduction".

Le Huffington Post avait même précisé que l'émission était sous surveillance depuis septembre. De passage dans C à vous (France 5) vendredi 24 novembre 2017 pour la promotion de sa bande-dessinée, Stéphane Plaza a réagi à la polémique : "C'est une quotidienne, il y a eu 465 émissions. C'est créé par des femmes. C'est peut-être un peu poussé, il y a peut-être un peu trop de ralentis, je pense, sans doute, maladroits. Sur trois émissions maladroites, on rectifie, on change. Si l'on doit moins faire de blagues potaches et bien tant mieux ne les faisons plus, dont acte, et respectons les femmes et les hommes s'ils sont bienveillants."

De quoi clôturer l'affaire.