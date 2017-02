Stéphane Plaza (Chasseurs d'appart) sexiste ? Il se défend !

Mardi 31 janvier 2017, M6 a diffusé le premier épisode des quatre prime de Chasseurs d'appart, le choc des champions, présenté par Stéphane Plaza. Un épisode qui, selon certains téléspectateurs, a été marqué par des boutades et/ou un montage sexistes. Résultat, l'agent immobilier le plus connu de France se défend dans les colonnes du Parisien.

"Regarde ce paysage", a par exemple lancé Stéphane Plaza à un des participants en admirant la démarche d'une autre candidate appelée Angélique. Une jeune femme qualifiée ensuite d'avion de chasse par la voix-off. Voilà ce qui a gêné certains fans du programme.

"J'assume tout. Je ne suis pas sexiste. Les femmes sont les plus belles choses du monde", déclare-t-il. Puis il poursuit : "Je m'excuse si mon humour est déplacé. C'est juste des blagues potaches. Il y en a dans toutes mes émissions et, le CSA ne m'a jamais appelé. Je suis comme ça aussi dans la vie. Mais je ne dépasse jamais les limites, sinon ça ne passerait pas au montage. C'est toujours bon enfant et bienveillant. Et puis, on voit des scènes beaucoup plus osées dans les séries."

Invitée une nouvelle fois à témoigner, Angélique, qualifiée pour la finale du programme, a réaffirmé ne pas avoir été emballée par le montage : "J'ai un côté féminin, alors ils ont appuyé lourdement au montage. Mon mari et mon entourage ont un peu tiqué." "Mais ça aurait pu être pire : (...) on a tourné à Lyon l'été, et il faisait chaud", nuance-t-elle.