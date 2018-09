Stéphane Plaza : Comment il s'est préparé pour son premier rôle au cinéma

Stéphane Plaza est sur tous les fronts. L'attachant et loufoque agent immobilier de M6 dévoile une nouvelle facette de sa personnalité avec sa présence au casting du long métrage J'ai perdu Albert, une comédie dramatique réalisée par Didier Van Cauwelaert. Invité à faire sa promotion depuis plusieurs jours sur les plateaux télé mais aussi dans les colonnes des magazines, le meilleur ami de Karine Le Marchand se livre cette fois auprès de nos confrères de Télé 2 semaines.

L'animateur télé de 48 ans confie notamment ce qu'il a fait pour préparer son rôle de Zac, un garçon de café dépressif qui se retrouve malgré lui "pénétré" par l'esprit d'Albert Einstein : "Pendant quatre mois, je me suis retiré de mes activités dans l'immobilier et la télévision pour me concentrer sur le film, pour entrer dans le rôle", explique-t-il.

Par ailleurs, Stéphane Plaza a trouvé des similitudes entre son personnage et la réalité de sa vie, ce qui l'a aidé à vivre à fond cette première expérience cinématographique : "À 48 ans, j'ai des failles, encore davantage depuis la disparition de ma mère l'an dernier. C'est pourquoi ce personnage de clown blanc me parlait." En effet, le 6 juin 2016, il révélait que sa mère et grande complice était décédée d'un cancer.

Dans J'ai perdu Albert, Stéphane Plaza donnera la réplique à Josiane Balasko, Virginie Visconti, Bernard Le Coq ou encore Philippe du Janerand. La sortie est prévue pour le 12 septembre prochain dans les salles obscures.

L'interview de Stéphane Plaza est à retrouver dans Télé 2 Semaines, en kiosques lundi 10 septembre 2018