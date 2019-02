Stéphane Plaza, côté business : Une ascension fulgurante mais risquée ?

Stéphane Plaza, 48 ans, a débuté dans l'immobilier en 1987 dans l'agence de sa cousine. Trente-deux ans plus tard, il est l'une des personnalités les plus populaires du PAF, star de la chaîne M6, et l'un des principaux associés dans un colossal réseau d'agences immobilières en pleine expansion. L'Express (et son supplément Réussir) s'est penché sur "la croissance fulgurante de cet ovni de l'immobilier".

C'est en 2013 que l'animateur propose à M6 d'ouvrir un réseau. Pendant deux ans, il rencontre des actionnaires potentiels. En 2015, Plaza et M6 s'associent avec Patrick-Michel Khider et Bernard de Crémiers – créateur de Laforêt – qui investissent chacun 400 000 euros dans l'affaire. La chaîne met 1,6 million sur la table pour 49% du capital. L'animateur cède son nom et son image contre 25,5% du capital, estimés à 800 000 euros.

100 millions en 2018

La première agence est ouverte dans le 11e arrondissement de Paris en mai 2015. Depuis, le réseaux Stéphane Plaza Immobilier compte 402 agences. C'est énorme et risqué selon les experts sollicités par L'Express. L'animateur relativise en soulignant que seules deux agences sur 400 ont dû fermer leurs portes faute de marché. Côté chiffres, on avance le nombre de 50 transactions en moyenne par an et par agence. Le réseau affiche 100 millions de chiffres d'affaires en 2018.

Le tout repose sur l'image de Stéphane Plaza, c'est à la fois une spécificité et un risque. Par mois, ils sont entre 70 et 80 à postuler pour ouvrir une succursale. Une candidature sur huit est retenue et les candidats sont aussi choisis pour la ressemblance de leur caractère avec celui de l'animateur : "Ils doivent posséder 20 à 30% du savoir-être de Stéphane", explique Bernard de Crémiers. Au siège social, qui compte 27 salariés et 9 animateurs réseau, on bichonne les élus. L'animateur rend visite aux franchisés lorsqu'il est en tournage en province.

Je redeviendrai agent immobilier

L'Express souligne le risque de reposer sur l'image d'un seul homme : "Comment réagiront les franchisés et clients si l'égérie dépare ? Qu'adviendra-t-il une fois passée son heure de gloire ?", s'interroge l'hebdomadaire. Les actionnaires ont l'ambition de faire du nom Stéphane Plaza un label. Ainsi le voit-on de moins en moins dans les spots publicitaires. L'animateur, lui, espère que lorsque son heure de gloire télé aura passé, sa marque sera installée : "Et moi, je redeviendrai agent immobilier." Une telle ascension en si peu de temps fait évidemment des jaloux et certains professionnels, sous couvert d'anonymat, critiquent avec force ce nouveau-venu dans le paysage immobilier français. L'aventure ne semble que commencer : Stéphane Plaza Immobilier devrait ouvrir sa 500e agence d'ici à 2020.

