Stéphane Plaza dans "Mieux chez soi" : Qui paie réellement les travaux ?

Dès le 24 juin prochain, les téléspectateurs de M6 découvriront une toute nouvelle émission de Stéphane Plaza autour de l'immobilier et de la décoration, Mieux chez soi. Le concept est simple : l'agent immobilier et son équipe aideront des candidats à réaliser qu'ils n'ont pas besoin de déménager... mais de revoir leur intérieur !

Pour ce faire, Stéphane Plaza sera donc épaulé par Sophie Ferjani et Emmanuelle Rivassou (talentueuse architecte d'intérieur en couple avec le musicien Gilles Luka) et Caroline Keslassy, toutes déjà vues au côté de l'animateur dans divers programmes de la chaîne. Aussi, comme le révèlent nos confrères de TV Magazine, les candidats bénéficieront gratuitement de l'expertise de l'équipe, mais ce sera à eux de mettre la main au porte-monnaie pour réaliser ces travaux.

Interrogé par nos confrères à propos de cette émission, Stéphane Plaza a indiqué : "L'idée est d'essayer d'apporter une solution à une famille afin de lui éviter de déménager." Et d'ajouter à propos de son rôle, lui qui a plutôt pour habitude de vendre ou de louer des biens : "Je vais livrer mon ressenti sur chacun des projets. Cela ne se sait pas forcément, mais je suis un passionné de décoration. Je serai là aussi pour poser des questions aux architectes sur leurs projets pour en savoir plus et guider les gens. Je suis franc et si ça ne me plaît pas, je n'hésite pas à le dire, mais toujours avec bienveillance."

En ce qui concerne Chasseurs d'appart, Stéphane Plaza – qui reste à la tête de Maison à vendre et de Recherche appartement ou maison – n'a pas pu se prononcer sur un retour du programme à l'antenne...