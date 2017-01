Stéphane Plaza et sa maman : "Avant 30 ans, je l'appelais par son prénom"

Stéphane Plaza, présentateur de l'émission à succès Recherche appartement ou maison, est l'une des valeurs sûres de M6 et tout simplement l'un des animateurs préférés des Français. Sollicité par nos confrères du magazine Gala, l'animateur et comédien a accepté de revenir sur son enfance... et plus précisément sur sa relation avec sa mère qui nous a quittés en juin dernier.

Dans son autoportrait pour la rubrique Il était une fois, Stéphane Plaza (46 ans) a ainsi fait une révélation étonnante. Alors qu'on le savait très proche de sa maman, il a indiqué qu'il avait eu une façon bien particulière de s'adresser à elle lorsqu'il était jeune. "Je n'ai appelé ma maman 'maman' qu'à 30 ans. Avant, elle ne voulait pas que je la vieillisse, alors je l'appelais par son prénom, Christiane", a-t-il dévoilé.

Et de poursuivre, ému : "Ma maman s'est beaucoup occupée de nous, avec son sourire toujours rempli de tendresse. On pouvait lui parler de tout, on se sentait protégé. J'ai d'ailleurs quitté la maison à 30 ans, j'étais un vrai Tanguy. Je lui ai dédié mon livre. En préambule, j'ai écrit : 'Nous avons commencé par habiter neuf mois ensemble... Mais il a bien fallu se séparer. Je l'ai tant regretté que je suis resté avec toi jusqu'à mes 30 ans. Il y a quelques mois, il a fallu encore nous séparer. Je te laisse choisir l'appartement. Quand l'heure viendra, nous serons plus jamais séparés..." Une très jolie déclaration d'amour.

Un autoportrait à découvrir en intégralité dans Gala, actuellement en kiosques.