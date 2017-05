Stéphane Plaza, gay ? "Je n'ai ni à démentir ni à confirmer..."

Mardi 6 juin 2017 à 21h, Stéphane Plaza jouera sa pièce de théâtre Le Fusible en direct sur M6 depuis les Bouffes Parisiens. En amont de cette diffusion dont la date coïncide avec l'anniversaire de la disparition de sa maman Christiane, l'animateur et comédien de 46 ans a accepté de répondre aux questions de nos confrères de Télé 7 jours.

Interrogé sur sa vie sentimentale dont il ne dévoile pas grand-chose, Stéphane Plaza a rétorqué lorsqu'on lui a demandé s'il était "gay ou gai" : "Je suis joyeux mais pas pacsé ! Comprenne qui veut. Ceux qui ne comprennent pas continueront peut-être à dire que je suis gai, ou gay, mais ça ne me dérange pas. Je n'ai ni à démentir ni à confirmer. C'est du domaine de la vie privée." Et de poursuivre : "Je suis amoureux de la vie. Mais je dirais 'passionné' plutôt. Certains préféreraient savoir si je suis amoureux dans la vie, et non pas de la vie, mais j'ai décidé de ne plus répondre. Quand on parle de sa vie privée, c'est tout de suite répertorié, gravé dans le marbre, voire déformé... Je préfère faire abstraction."

Dans un tout autre registre, Stéphane Plaza a confié à propos de la retransmission de sa pièce Le Fusible un an pile poil après le décès de sa mère. "J'ai eu du mal à encaisser [Le choix dans la date, NDLR]. Il y a d'abord eu une grande inquiétude, puis j'ai digéré. Je suis finalement assez fier de jouer ce jour-là. Ce sera extrêmement fort. C'est un signe du destin. Sans doute dois-je enfin accepter de vivre sans elle, de la laisser partir. Mais je n'en dis pas plus, les gens vont penser que je suis complètement barré !", a-t-il expliqué.

