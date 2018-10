Stéphane Plaza gay ? Karine Le Marchand répond !

Très discret sur sa vie privée, le plus célèbre agent immobilier de France, actuellement au cinéma dans le film J'ai perdu Albert, n'a jamais caché préférer les femmes. En 2017, il avait déclaré à Télé-Loisirs : "Je suis un amoureux romantique et attentionné. J'ai eu la chance d'avoir une maman fleuriste donc je suis une fleur parmi les fleurs et j'aime gâter en offrant des fleurs, en faisant des cadeaux et des présents. J'essaie de compenser... Je suis pas souvent là parce que je travaille beaucoup. Donc quand tu n'es pas là, il faut être très attentionné, sinon la gonzesse se barre."