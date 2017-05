Stéphane Plaza, la disparition de sa mère: "Je n'ai toujours pas fait mon deuil"

Mardi 6 juin, la pression sera grande sur les épaules de Stéphane Plaza. Sa pièce Le Fusible étant diffusée en direct sur M6 à 21h, l'animateur et comédien de 46 ans n'aura pas le droit à l'erreur... Un défi d'autant plus grand que cette date de retransmission correspondra au premier anniversaire de la mort de sa maman Christiane, emportée par un cancer.

Littéralement chamboulé par cette épreuve qui le poursuit encore – il était extrêmement proche de sa mère –, Stéphane Plaza s'est confié à ce sujet lors d'un entretien accordé à nos confrères de Télé Star : "La seule crainte est que ça risque de taper très fort dans ma tête ce soir-là, j'espère que ma voix ne sera pas trop éprouvée. Je ne sais pas dans quel état je serai mais j'assumerai pleinement." Et de poursuivre en se faisant plus intime : "Souvent, j'ai l'impression que maman est avec moi sur scène. Je n'ai toujours pas réussi à faire le deuil, c'est très compliqué."

Lors de cet entretien, Stéphane Plaza a aussi avoué qu'il songeait à lever le pied un tout petit peu dans les mois qui viennent. Il faut dire qu'entre ses émissions immobilières sur M6, ses agences à gérer et ses représentations théâtrales, le dynamique quadra ne s'épargne rien ! "Je vais m'occuper de mes agences, lire, réfléchir. Me reposer aussi car je vais avoir 47 ans et on me dit tout le temps de ralentir, de ménager ma santé. J'essaie, mais franchement, je n'y arrive pas !", a-t-il expliqué.

Une interview à retrouver en intégralité dans Télé Star, actuellement en kiosques.