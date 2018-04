Stéphane Plaza méconnaissable dans une célèbre sitcom : Les images dévoilées

On connaît parfaitement Stéphane Plaza l'animateur et l'agent immobilier. En revanche, on connaît moins Stéphane Plaza l'acteur. Pourtant, c'est à ce métier qu'il se prédestinait à la base.

Il a en effet suivi une formation d'acteur durant sept ans, au conservatoire d'art dramatique de Levallois-Perret puis à celui de Neuilly. Il sera ensuite sur les planches avec une troupe de théâtre amateur. Une expérience qui lui a permis de faire ses débuts à la télévision dans une sitcom d'AB Productions : Le Groupe (diffusée sur France 2 du 27 août 2001 au 3 avril 2002). Une apparition dévoilée dans Les Enfants de la télé, ce dimanche 8 avril 2018.

On l'y découvre en train de livrer des fleurs à Sandra Lou, Barbara Cabrita et Géraldine Lapalus. Pour le remercier, cette dernière lui fait un baiser sur la bouche en guise de pourboire, une attention qui l'a particulièrement émoustillé.

Stéphane Plaza n'est pas le seul célèbre animateur a avoir fait une apparition dans une série de Jean-Luc Azoulay. Faustine Bollaert a été vue à plusieurs reprises dans Premiers Baisers. Une vidéo avait d'ailleurs été dévoilée dans Les Enfants de la télé le 11 mars dernier.

A noter qu'en septembre prochain, Stéphane Plaza fera ses débuts au cinéma dans J'ai perdu Albert, aux côtés de Bernard Lecoq, Julie Ferrier et Josiane Balasko. Pour l'heure, nous n'en savons pas plus sur son rôle.