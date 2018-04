Stéphane Plaza métamorphosé pour un rôle : Son apparence "cassée" !

En plus d'être l'agent immobilier préféré des téléspectateurs de M6, Stéphane Plaza est comédien. Et lorsqu'il ne joue pas dans Le Fusible, une pièce de théâtre mise en scène par Arthur Jugnot, l'acolyte de Karine Le Marchand s'essaie au cinéma. Il sera ainsi prochainement à l'affiche de J'ai perdu Albert. Didier van Cauwelaert, le réalisateur, se confie sur leur collaboration dans les colonnes de VSD.

Celui qui donne sa chance à Stéphane Plaza pour son premier rôle sur grand écran révèle comment il a repéré ce talent. "Je l'avais vu au théâtre où j'avais été bluffé par sa technique, confie-t-il. Stéphane, il est acteur avant d'être agent immobilier mais ses parents lui avaient dit : 'Fais un vrai métier !' Du coup, il a fait de son métier une scène de spectacle."

Décidé à se donner à fond pour le rôle, l'animateur de Recherche appartement ou maison (M6) risque d'en bluffer plus d'un lors de la sortie du film le 12 septembre prochain. En effet, sans trop en dire, Didier van Cauwelaert balance : "Pour le film, j'ai cassé son apparence – je lui ai fait pousser la barbe – et il m'a suivi complètement." Un véritable changement physique pour le comédien qui apparaît le plus souvent rasé.

Une interview à retrouver en intégralité dans le magazine VSD, en kiosques ce jeudi 26 avril 2018.