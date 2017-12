Stéphane Plaza ne veut pas d'enfant et il explique pourquoi

"J'ai 41 ans, alors, des enfants ? Je me sens prêt. Je suis un affreux tonton qui envie Olivier, son frère aîné, d'avoir réussi à franchir ce palier !", déclarait Stéphane Plaza en 2011. Mais voilà, l'agent immobilier le plus célèbre de France a depuis changé d'avis. Il s'est confié à Télé Loisirs.

L'animateur de 47 ans n'est en effet plus aussi certain de vouloir fonder une famille et ce pour une raison très simple : la société actuelle lui fait peur. "Je pense qu'avoir un enfant, c'est énormément de responsabilités. Ce n'est pas juste un désir. Tu as un enfant à 2 ans, à 15 ans, à 25 ans, à 50 ans, à 60 ans... La société me fait très très peur et je suis inquiet. Et comme je suis un peu inquiet de nature, j'ai peur de souffrir un peu", explique-t-il.

En résumé, le monde n'est selon lui pas assez rassurant pour accueillir un enfant et il n'a pas envie d'"être trop inquiet". Très discret sur sa vie privée, Stéphane Plaza ne s'affiche pas en couple et on ignore même s'il a une femme dans sa vie. Le comédien, toujours très marqué par la mort de sa mère, ne compte donc pas agrandir le clan Plaza. Mais, qui sait, si le contexte actuel s'améliore, il changera peut-être d'avis.