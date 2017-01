Stéphane Plaza prêt à devenir papa ? Il répond !

Ce mardi 31 janvier 2017, M6 proposera Chasseurs d'appart, le choc des champions. Stéphane Plaza a réuni les meilleurs chasseurs d'appartements de l'année pour qu'ils s'affrontent. Une aventure qui sera divisée en quatre primes. À cette occasion, l'agent immobilier de 46 ans a répondu aux questions de lecteurs de Télé Loisirs.

Au détour de ce long entretien, dévoilé dans le magazine du 30 janvier, Stéphane Plaza a confié qu'il se verrait finalement bien devenir papa dans le futur : "Il y a quatre ans, je vous aurais dit non. Aujourd'hui, je me pose la question. En tout cas, c'est moins fermé qu'avant !" Il n'a en revanche pas souhaité s'épancher sur sa vie amoureuse. Le grand ami de Karine Le Marchand a préféré expliquer qu'il était devenu propriétaire d'un duplex de 50 m² situé dans l'Ouest parisien ou qu'il était un obsessionnel du travail.

Stéphane Plaza a également admis être très à l'écoute de ses clients dans Maison à vendre : "C'est nécessaire car on découvre souvent des situations de solitude auxquelles on essaie parfois de trouver des solutions. J'y fais désormais davantage attention, d'autant plus que je viens moi-même de vivre un deuil." Il a en effet perdu sa maman dont il était très proche dans la nuit du 5 juin. Un décès qui a changé sa vision des choses : "Je suis plus que jamais attaché aux personnes qui m'entourent. Depuis le décès de maman, je crois de plus en plus qu'il y a 'quelque chose' là-haut. Je vais faire de moins en moins abstraction de ma vie personnelle."