Stéphane Plaza prêt à être père : "Je ne finirai pas ma vie sans un enfant"

Stéphane Plaza est un homme comblé. En couverture du prochain numéro du magazine Télé Star, qui sera publié lundi 3 septembre 2018, l'as de l'immobilier s'est confié en toute liberté sur sa vie amoureuse. Un sujet qu'il n'a pas l'habitude d'évoquer et sur lequel il est toutefois resté discret : "Je ne suis pas célibataire. Et je suis très heureux dans ma vie", lit-on.

Plus loin dans les colonnes de l'hebdomadaire, l'animateur incontournable de M6 s'épanche même sur ses envies de passer un cap : celui du mariage mais aussi d'être un jour papa. "Est-ce que je vais me marier un jour ? Est-ce que j'aimerais avoir un enfant ? Je pense", admet-il confiant avant d'ajouter : "Cet été, j'ai été le témoin de mariage des comédiens Arnaud Gidoin et Gaëlle Gauthier. Ca m'a chamboulé. S'il y a un amour véritable, que ça soit dans un an, dans dix ans, je sais aujourd'hui que je ne finirai pas ma vie sans avoir un enfant ou sans me marier."

Des révélations étonnantes quand on repense à ce qu'il livrait à nos confrères de Télé Loisirs il y a un an sur sa peur d'élever des enfants dans la société actuelle : "Je pense qu'avoir un enfant, c'est énormément de responsabilités. Ce n'est pas juste un désir", s'inquiétait-il.

En plus de sa vie personnelle qui semble épanouie, Stéphane Plaza vit un rêve éveillé du côté professionnel. Il cartonne avec ses émissions à succès autour de l'immobilier (Chasseurs d'appart', Maisons à vendre, Recherche appartement) et fera bientôt ses preuves sur grand écran. En effet, a 48 ans, il a réussi le défi de décrocher son premier grand rôle dans J'ai perdu Albert, le film de Didier Van Cauwelaert, également auteur du livre sorti en mars dernier. Il y a quelques jours, on vous dévoilait la bande-annonce du long métrage dont la sortie est prévue pour le 12 septembre prochain.

