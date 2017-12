Stéphane Plaza romantique ? "Oui, et après je suis baiseur, j'envoie du bois !"

Après avoir recueilli les confidences de Jean-Luc Lahaye, Évelyne Thomas, Capucine Anav ou encore Laurent Baffie, nos confrères de Télé Loisirs viennent d'interroger Stéphane Plaza dans le cadre de leur Interview sans filtre. L'animateur de 47 ans qui officie sur M6 a accepté à cette occasion de parler de romantisme et même de sexualité !

"Quand je suis vraiment amoureux, je suis d'abord romantique et après, je suis baiseur. J'envoie du bois ! J'envoie du bois !", a tout d'abord révélé sans faux-semblant Stéphane Plaza interrogé par Laurent Argelier sur le "genre d'amoureux" qu'il est. Et de poursuivre avec le même franc-parler : "Ça peut être dix fois par jour ! Pas forcément une heure à chaque fois... ça peut être 40 secondes !"

De retour sur un terrain plus sentimental, Stéphane Plaza a repris : "Je suis un amoureux romantique et attentionné. J'ai eu la chance d'avoir une maman fleuriste donc je suis une fleur parmi les fleurs et j'aime gâter en offrant des fleurs, en faisant des cadeaux et des présents. J'essaie de compenser... Je suis pas souvent là parce que je travaille beaucoup. Donc quand tu n'es pas là, il faut être très attentionné, sinon la gonzesse se barre." Et de botter en touche quand son interlocuteur a cherché à savoir s'il était en couple en ce moment : "Tout va bien !"