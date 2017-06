Stéphane Plaza se déclare à Karine Le Marchand, au bord des larmes

Le Fusible, la pièce de théâtre dans laquelle joue Stéphane Plaza, était diffusée en direct sur M6 mardi 6 juin. La chaîne a par la suite proposé un reportage consacré à l'animateur et agent immobilier. Au cours de ce programme intitulé Les 7 vies de Stéphane Plaza, sa grande amie Karine Le Marchand est intervenue.

L'animatrice de L'amour est dans le pré a alors évoqué leur amitié, qu'elle qualifie de "rare, profonde et immédiate". Puis, au bord des larmes, la jolie brune a révélé avoir trouvé du réconfort auprès de Stéphane Plaza lorsqu'elle était au plus mal.

"J'ai pu avoir des périodes de ma vie qui n'étaient pas faciles. Il était au théâtre et, tous les jours, il me faisait livrer un bouquet de fleurs. Il m'appelait toujours avant d'aller sur scène, a-t-elle déclaré. Et c'est bien beau les mots d'amitié et d'amour, mais il y a aussi les actes. (...) Son inquiétude m'a fait beaucoup de bien." Très émue, Karine Le Marchand a confié qu'elle était sur le point de pleurer.

Stéphane Plaza n'était pas en reste et lui a, à son tour, fait une jolie déclaration. "Je crois, et je vais le dire sans langue de bois, que la plus belle chose que m'a apporté la télévision, c'est mon amitié avec Karine", a lâché l'agent immobilier de M6. De quoi émouvoir un peu plus l'animatrice...