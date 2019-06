Stéphane Plaza tout nu à Tahiti : il lance un défi osé aux Français !

Stéphane Plaza est un homme de parole.

Mis au défi de prendre la pose tout nu avec une bouée flamant rose par Marine Lorphelin (Miss France 2013), Sylvie Tellier (directrice de l'organisation Miss France) et notre sublime Vaimalma Chaves (Miss France 2019), l'animateur de Recherche appartement ou maison sur M6 – qui animait récemment l'élection de Miss Tahiti 2019 en compagnie de cette équipe glamour – n'a pas mis beaucoup de temps à tenir sa promesse osée.

Jeudi 27 juin 2019 au soir, Stéphane Plaza (49 ans) a publié une photo de lui dans le plus simple appareil, allongé sur une bouée, le sexe caché par des fleurs rouges. "Challenge flamant rose !! Oui Marine, Sylvie et Vaimalama, je n'ai qu'une seule parole... Vous avez demandé le lâcher-prise sur une photo en Polynésie : eh bien voilà. Jean-Pierre, merci pour cette photo qui va rester dans ma mémoire", a-t-il commencé avant d'expliquer plus en détail son cliché : "Le flamant rose... Rose, symbole de l'amour et, flamant, symbole de marginalité, d'émotivité, de jeunesse et de bonheur. Vous savez pourquoi le flamant est rose ? C'est parce qu'il mange beaucoup de crevettes roses. (...) Et maintenant, à vous de relever le challenge du flamant rose en taguant @Stephaneplaza.off."

Pour rappel, au terme d'une soirée émouvante pour Vaimalama Chaves (ex-Miss Tahiti 2018), c'est la jeune Matahari Bousquet qui a finalement été élue Miss Tahiti 2019 et qui pourra participer en décembre prochain à l'élection de Miss France 2020 en métropole.