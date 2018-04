Stéphane Plaza tout nu sur scène après avoir retiré son string : Il assume !

Lors de la dernière représentation de sa pièce de théâtre Le Fusible, mise en scène par Arthur Jugnot, et jusqu'à hier soir en tournée dans toute la France, Stéphane Plaza a gâté son public.

Ce 25 avril 2018, l'animateur de Recherche maison ou appartement (M6) et comédien de 47 ans a terminé cette dernière en réalisant un strip-tease sur scène. Une démarche inattendue qui a beaucoup amusé ses camarades de jeu Arnaud Gidoin, Philippe Dusseau, Gaëlle Gauthier, Juliette Meyniac et Irina Ninova.

"J'avais promis de ne pas faire d'impro pendant le spectacle, j'ai tenu ma parole. Je suis obligé de faire ça pour faire rire mes camarades", a-t-il annoncé avec aplomb à la salle avant que ne résonne la musique You Can Leave Your Hat on de Joe Cocker, l'hymne indémodable de l'effeuillage masculin. Face à une assistance très amusée, Stéphane Plaza a donc retiré sa veste, ses chaussures, ses chaussettes, sa chemise et son pantalon avant de laisser apparaître un string XXL remontant jusqu'à ses épaules et de tournoyer fièrement sur scène.

Cependant, le comédien ne s'est pas arrêté là puisqu'il a ensuite retiré son string, dos à la foule, avant de quitter la scène avec panache !

Une vidéo que nous vous proposons de découvrir dès à présent ci-dessous :