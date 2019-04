Stéphane Plaza usé par la solitude malgré le succès : "Je pleure très souvent"

Qu'on se le dise, Stéphane Plaza n'est pas toujours le gai luron que l'on peut voir dans ses émissions immobilières sur M6 !

Interrogé par nos confrères de Télé Loisirs, l'animateur de 48 ans a révélé qu'il lui arrivait fréquemment de souffrir de la solitude malgré ses fortes amitiés avec Karine Le Marchand et Jeanfi Janssens... D'où sa propension à plaisanter à l'écran, lui qui peut être si raisonnable lorsqu'il n'est pas "en représentation". "Je suis tellement sérieux dans mon travail que j'ai parfois besoin de me lâcher. Je suis un petit clown blanc avec beaucoup de failles. Je pleure d'ailleurs très souvent le soir. Quand on est de plus en plus connu, on s'enferme dans une solitude...", a confié Stéphane Plaza.

Face à ce constat sans langue de bois, l'animateur assure qu'il ne cherche absolument pas à ce que l'on voie toujours plus sa tête à la télévision... malgré les projets qui s'enchaînent. "Je ne cours pas après la durée d'antenne. Je n'ai pas d'ego. À 48 ans, je n'ai plus de temps à perdre. Je veux profiter de la vie encore plus, aider les gens, laisser les cons de côté et avancer", a-t-il finalement asséné.

Côté actualité, Stéphane Plaza proposera très bientôt une toute nouvelle émission sur M6. Celle-ci s'intitule Cette maison est pour vous et, comme son nom l'indique, elle permet à une famille en détresse de trouver un toit pour débuter une vie meilleure.

Une interview à retrouver en intégralité dans le magazine Télé Loisirs, actuellement en kiosque.