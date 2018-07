Stéphane Rotenberg : Lassitude, coup de gueule... Les coulisses de Pékin Express

Jeudi 12 juillet 2018, le jeu d'aventure Pékin Express reviendra sur M6. Retiré des écrans en 2014, le célèbre programme de la chaîne opère son grand retour en Asie. Stéphane Rotenberg reprend les commandes de l'animation pour la onzième saison. Huit duos s'affronteront dans une course endiablée lors de cette nouvelle édition intitulée Pékin Express : La Course infernale de Bornéo à Tokyo. Le principe reste le même : traverser des pays en relevant des défis avec seulement 1 euro par jour mais des rebondissements sont à prévoir...

Interviewé par le magazine Télé Cable Sat, Stéphane Rotenberg fait quelques révélations sur les coulisses du tournage, et notamment sur les galères qu'il a pu rencontrer "dès le premier jour !" : "Une autorisation de tournage sur un lac a été annulée la veille. On a improvisé avec les candidats une descente en canoë sur un fleuve de 6 kilomètres sauf que les bateaux des cadreurs ont coulé ! (...) Sans oublier trois typhons qui ont ravagé la région juste avant le tournage."

Même s'il ne participe pas comme les candidats à la course, pas question pour le présentateur d'avoir de traitement de faveur : "Personnellement, j'ai choisi de n'être ni maquillé ni coiffé. C'est pour ça qu'à l'image, j'ai une coiffure à la con et des chemises frippées. Quand je me vois à l'image, je me désole."

Enfin, il reconnaît avoir vécu des baisses de morale assez intenses : "Tout le monde touche le fond à mi-parcours. Moi aussi, je ressens une vraie lassitude. Je fais la gueule, je ne vais pas en réunion. Je réapparais quelques jours plus tard. Je le reconnais, ce n'est pas bien."

Stéphane Rotenberg est devenu au fil du temps un animateur incontournable de la chaîne M6. À la tête de plusieurs émissions à succès comme Top Chef, Wild et un nouveau programme à la rentrée prochaine, The Bridge, il enchaîne les succès et s'inscrit désormais parmi les plus grands.

Retrouvez l'interview en intégralité dans le magazine Télé Cable Sat du 7 au 13 juillet 2018.