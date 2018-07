Stéphane Rotenberg sur le tournage de Pékin Express : "Ça a été très difficile"

C'est enfin le Jour J ! Ce jeudi 12 juillet 2018, Pékin Express fera son grand retour avec sa nouvelle édition La Course infernale. À la présentation, on retrouve bien évidemment Stéphane Rotenberg qui avait animé les dix anciennes saisons avec brio. À l'occasion du lancement du jeu culte, le présentateur de 50 ans a fait des révélations sur le tournage plutôt mouvementé...

C'est lors d'un entretien avec nos confrères d'Ici Paris que Stéphane Rotenberg en a dit plus sur le tournage de Pékin Express : La Course infernale. "Il y a un avantage, c'est que je perd les kilos pris pendant Top Chef. On sait qu'on dort peu et qu'il y a beaucoup de tension parce qu'il ne se passe jamais ce qu'on a prévu. Malgré l'expérience, on a toujours des mauvaises surprises." Malheureusement, en effet, tout ne s'est pas passé comme prévu. "Par exemple, entre les repérages et le moment où on est partis, trois typhons se sont abattus sur la région de Bornéo. 60% des routes ont été transformées. Nous devions revoir tous nos plans et les cartes des candidats", a-t-il déclaré.

Stéphane Rotenberg et la production de Pékin Express : La Course infernale ont également rencontré d'autres difficultés : "Au Japon, les codes sociaux sont très durs. Il a fallu que l'on s'adapte. On a réussi à tourner là-bas mais ça a été très difficile, il y a plein de choses prévues qu'on n'a pas pu faire." Malgré ces désagréments, le présentateur de 50 ans a vécu une aventure incroyable. "Maintenant, on a aussi une chance formidable, on est arrivés là-bas les quinze jours où les cerisiers étaient en fleurs. C'était juste inouï", a-t-il conclu.

