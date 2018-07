Stéphanie Clerbois gaga de son fils Lyam : Un vrai petit mannequin !

Stéphanie Clerbois est totalement gaga de son fils Lyam, une petite beauté.

Lundi 30 juillet, la starlette de télé-réalité révélée par Secret Story 4 sur TF1 et actuellement en tournage en Espagne pour la nouvelle édition des Marseillais VS Le Reste du monde (W9) a décidé de publier une véritable déclaration d'amour à l'intention de son fiston de 3 ans et demi, fruit de ses amours passées (et tumultueuses) avec Éric.

"Mon amour que je t'aime !! <3 <3 #Lyam #onelove", a indiqué la sublime Stéphanie en légende d'un cliché Instagram de sa petite tête blonde, une sucette à la bouche, fixant l'objectif de ses magnifiques yeux bleus. On s'en doute, la photo familiale a aussitôt recueilli de très nombreux commentaires. "Ton fils est magnifique et te ressemble beaucoup", "Un vrai mannequin !", "La beauté de ce gosse...", "Cette beauté, il va en faire chavirer des coeurs", pouvait-on lire parmi les réactions.

La dernière fois qu'elle prenait la parole, le 25 juillet, Stéphanie affichait fièrement sa silhouette de rêve et accompagnait son post d'une légende pleine de sens : "Reste calme et laisse le karma se charger du reste." Une pensée très probablement dédiée à son ex, Éric, qu'elle a quitté en mauvais termes. Pour rappel, le couple avait déjà connu une première rupture en 2016 après une infidélité du jeune homme.