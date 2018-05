Stéphanie de Monaco : Tendre complice de son fils Louis Ducruet devant ASM-ASSE

Pendant qu'au Parc des Princes, des people venus en famille se préparaient à fêter le septième titre de champion de France du PSG quel que soit le résultat (finalement, une défaite 0-2) face à Rennes, au stade Louis-II à Monaco, on était sur les dents : l'ASM se devait en effet de gagner pour assurer sa présence sur le podium de la Ligue 1 et ainsi sa participation la saison prochaine à la Ligue des Champions. Un scénario crispant pour le public et notamment la famille princière.

Si son emploi du temps ne lui permet pas forcément de soutenir en personne l'équipe de la principauté aussi souvent qu'il le voudrait, le prince Albert II de Monaco manque rarement les grands rendez-vous. De fait, le souverain monégasque était bien présent au stade, samedi 12 mai 2018, avec l'espoir de voir un résultat positif. Il s'y trouvait comme souvent avec son neveu Louis Ducruet à ses côtés, qui partage sa passion totale pour le club du Rocher, mais aussi, de manière beaucoup plus inhabituelle, avec la princesse Stéphanie de Monaco. Récemment affligée par la mort de l'éléphante Népal, cette dernière affichait à cette occasion une très belle complicité avec son fils de 25 ans, qui se traduisait dans la tribune d'honneur par des gestes de tendresse mutuelle qu'on n'a que très peu d'opportunités d'observer. De même, on a pu voir le prince Albert en train d'embrasser tendrement sa petite soeur. Seule Marie, la fiancée de Louis, manquait étonnamment à l'appel.

Après avoir assisté à un préambule spectaculaire, des parachustistes des troupes aéroportées de Pau ayant atterri sur la pelouse avant le début de la rencontre entre l'AS Monaco et l'AS Saint-Etienne, prétendante à une place en coupe d'Europe, le trio - ou plutôt le quatuor, avec Yvette Lambin-Berti, Secrétaire général du Comité olympique monégasque - a suivi le match et vibré au rythme des occasions manquées par les joueurs de Leonardo Jardim. Leurs nerfs, tandis que le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps observait avec sérieux, auront été mis à rude épreuve : il leur aura en effet fallu attendre jusqu'à la 91e minute pour voir Fabinho, grâce à un penalty transformé, donner la victoire tant espérée à l'ASM !