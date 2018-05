Stéphanie de Monaco : Coup dur, sa protégée est morte à 50 ans...

C'est sur la page Facebook officielle de Baby et Népal Association, qu'on a appris lundi 30 avril 2018, la mort de l'éléphante Népal, âgée de 50 ans. L'animal, recueilli il y a déjà cinq ans par la princesse Stéphanie de Monaco, souffrait depuis plusieurs mois.

"Népal nous a quitté suite à une insuffisance rénale chronique. Elle s'est battue jusqu'au bout grâce à des soins attentionnés et dévoués. Merci à toutes et à tous pour vos soutiens. Quelques images en souvenir de ces cinq magnifiques années passées à Fontbonne", a commenté l'association en partageant une vidéo. La princesse Stéphanie de Monaco, faisant suite à un cri du coeur de Brigitte Bardot, avait fait venir sur les hauteurs de la principauté - précisément à Fontbonne, "sur un terrain particulièrement adapté pour elles, et voisin du domaine des Grimaldi à Roc Agel", comme le souligne Nice-Matin - Népal et Baby, pensionnaires du parc de la Tête d'Or à Lyon. Ces dernières étaient à l'époque suspectées d'être atteintes par la tuberculose et le préfet du Rhône avait ordonné l'euthanasie !

Les équipes de soigneurs et les vétérinaires qui veillaient sur les deux éléphantes avaient décelé l'insuffisance rénale de Népal il y a quelques mois et, en dépit de traitements, l'éléphante a malheureusement succombé.