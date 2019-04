Stéphanie de Monaco en vacances avec Camille : adorable craquage avant le départ

Lors de ces vacances, Camille Gottlieb a également fait une grande révélation. La jeune femme a perdu 14 kilos. C'est au cours d'une séance questions-réponses avec ceux qui la suivent sur Instagram que la fille de Stéphanie de Monaco et Jean-Raymond Gottlieb a ainsi évoqué la raison de sa grande perte de poids : "J'ai perdu 14 kilos à cause d'un souci de santé, mais en règle générale je ne fais pas spécialement de sport, je mange normalement et pas beaucoup ! Mais quand je rentre de vacances, je vais commencer le sport et manger très équilibré afin d'être au top du top pour cet été."