Stéphanie de Monaco et sa fille Camille Gottlieb en Mères Noël, les aînés ravis

À Monaco comme ailleurs, les vitrines se sont parées depuis peu de leurs atours de saison, signe que Noël approche. Un autre signe de l'imminence des fêtes de fin d'année : la famille du prince Albert II a commencé à se mobiliser pour faire comme de coutume oeuvre de solidarité.

Samedi 18 novembre 2017, à la veille des célébrations de la Fête nationale, la princesse Stéphanie de Monaco et sa fille cadette, Camille Gottlieb, se chargeaient au Foyer Rainier-III de la traditionnelle distribution de colis gourmands aux aînés de la principauté, qu'avaient effectuée l'an passé Albert et Charlene – eux-mêmes étaient simultanément affairés à diverses remises de médailles. Préparés par les équipes du palais princier pour les résidents monégasques de plus de 60 ans, ces paniers de victuailles (850 au total) ont donné lieu comme toujours à une rencontre chargée de chaleur et de sourires.

"Attention, c'est lourd !", prévient avec bienveillance Son Altesse Sérénissime au moment de laisser repartir une gentille mamie, comme on peut l'observer grâce au reportage réalisé par Monaco Info. "Une caresse pour Baby et Népal", lui glisse une autre retraitée, de toute évidence attentionnée envers les éléphantes qu'a adoptées la princesse. "Ce sera fait", l'assure-t-elle en retour, heureuse sans aucun doute que ses compatriotes pensent à ses protégées, anciennes bêtes de cirque qu'elle a sauvées de la mort. Une autre encore lui parle de ses enfants : "Elle est là, c'est la plus petite !", lui fait remarquer Stéphanie en désignant Camille, âgée de 19 ans. Fille de la princesse et de son ancien garde du corps Jean-Raymond Gottlieb, la jeune femme est de plus en plus visible dans la vie publique : quelques jours plus tôt, elle se joignait d'ailleurs à sa mère, son oncle le prince Albert et sa tante la princesse Caroline lors d'une soirée événement à la mémoire de la princesse Grace.