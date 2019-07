Stéphanie de Monaco : Look estival avec ses enfants, Albert en chemise à fleurs

Pour son 15e anniversaire, l'association Fight Aids Monaco, présidée par la princesse Stéphanie de Monaco, avait mis les petits plats dans les grands ! Pour sa traditionnelle soirée donnée au profit de l'association, il fallait cette année compter sur la présence du groupe pop-rock californien, The Beach Boys. Le dress code était aussi original : tenue de plage, souligne Monaco Matin.

La princesse Stéphanie de Monaco a donc fait son apparition dans la salle des Etoiles du Sporting de Monaco, où se tenait la soirée, vêtue d'une jupe à fleurs blanche et rouge, d'un top rouge, de sandales ouvertes et d'un petit sac à main blanc comme pour aller à la plage. Elle était accompagnée de sa fille Camille Gottlieb - qui a perdu 14 kilos - en pantalon fleuri, haut blanc, chapeau sur la tête et lunettes de soleil ainsi que de son fils Louis Ducruet en short blanc, chemise fleurie et mocassins. Ce dernier avait à son bras la jolie Marie Chevallier, sa future épouse en pantalon jaune et petit top.

Ce qui a aussi surpris et amusé les participants, c'était de voir le si sérieux prince Albert II de Monaco faire tomber la veste pour révéler une inattendue chemise bleue chargée en motifs fleuris. Le prince avait joué le jeu du dress code alors que l'ambiance générale était à la détente, les Beach Boys (Brian Wilson, Mike Love, Al Jardine, Bruce Johnston et David Marks) assurant le show alors que leur prochain album sort prochainement.

Pour rappel, la soirée Fight Aids Monaco se tient dans le cadre du Monte Carlo Summer Festival et est organisé par la SBM. Elle donne lieu chaque année à une importante et précieuse levée de fonds afin de lutter contre le sida. "Vivre avec le VIH n'est pas une honte. On voit encore trop de discrimination. Mais grâce à Fight Aids, je crois que les mentalités commencent à changer à Monaco", a déclaré la princesse dans des propos rapportés par Monaco Matin.

Thomas Montet