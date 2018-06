Stéphanie de Monaco, ses enfants et Patrick Dempsey sur la route d'Albert 1er

Dans l'histoire de la principauté de Monaco, le sport tient une place privilégiée. Ce ne sont pas les passionnés qui manquent au sein de la famille princière. Nombreux sont les souverains à s'être beaucoup enthousiasmés pour les sports mécaniques, à commencer par Rainier III, mais aussi son arrière-grand-père Albert Ier. Mardi 12 juin 2018, un hommage était rendu à ce dernier au musée de l'Automobile de Monaco par la marque de haute horlogerie TAG Heuer, son ambassadeur Patrick Dempsey ainsi que la famille princière représentée par la princesse Stéphanie et ses trois enfants : Pauline Ducruet (24 ans), Louis Ducruet (25 ans) et leur demi-soeur Camille Gottlieb (19 ans). Louis était accompagné de sa fiancée, Marie Chevallier (25 ans), qui travaille à la Société des bains de mer.

Dans ce musée, sur les Terrasses de Fontvieille, sont entreposés les bolides de la collection personnelle de Rainier III. La maison TAG Heuer de montres de sport en est l'un des partenaires. Mardi soir, Patrick Dempsey, Stéphanie de Monaco et ses enfants étaient réunis pour dévoiler une carte routière, restaurée grâce au soutien de TAG, ayant appartenu à Albert Ier et montrant le tracé de son périple de 121 km en mobylette entre Monaco et Le Luc, dans le Var. Albert a régné sur la principauté entre 1889 et 1922. Pour célébrer cette restauration et cet exploit, Patrick Dempsey montera le 13 juin à bord d'une Porsche Carrera 911 RS de 1973 pour refaire la route empruntée par Albert 1er.

L'ombre de Steve McQueen

En plus de dévoiler la restauration de cette carte, TAG Heuer en ont profité pour dévoiler au public une nouvelle édition limitée, pour son 50e anniversaire, de l'un de ses modèles cultes : la TAG Heuer Monaco Gulf. Cette montre est entrée dans l'histoire pour avoir été portée par Steve McQueen dans le film Le Mans (sorti en 1971). Le boîtier carré comporte un chronomètre ainsi que les bandes verticales bleues et orange de Gulf Oil, le plus grand sponsor des sports automobiles. Le président de Gulf Oil, Sanjay Hinduja (Jennifer Lopez a chanté à son mariage en 2005), ainsi Jack Heuer, petit-fils du fondateur Édouard Heuer, étaient présents ainsi que Valérie Servageon, directrice Marketing de la division horlogerie de LVMH, société mère de TAG Heuer.

Passionné de longue date par les courses automobiles, Patrick Dempsey a toujours consacré son temps libre aux voitures. L'acteur devenu star grâce à la série Grey's Anatomy a déjà participé à plusieurs reprises aux 24 Heures du Mans. Hier soir, il semblait ravi de prendre prochainement la route à bord de cette Porsche de collection tout comme de poser auprès de la princesse Stéphanie et de ses trois grands enfants.