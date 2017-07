Stéphanie de Monaco : Soutenue par ses enfants et la troupe Stars 80

Cet été encore, Monaco se dispute le titre de destination de vacances préférée des stars ! Le Rocher profite de la saison et de la présence de célébrités pour se mobiliser contre le sida. La princesse Stéphanie de Monaco a ainsi mené une nouvelle opération ce week-end du 8 juillet, soutenue par ses enfants Louis Ducret et Camille Gottlieb, ainsi que la joyeuse bande de Stars 80...

L'association Fight AIDS Monaco, fondée en 2004 par la princesse Stéphanie de Monaco, a convié plusieurs personnalités à assister à son gala annuel. L'événement s'est déroulé ce samedi 8 juillet au Sporting de Monte-Carlo. Stéphanie de Monaco y est arrivée en compagnie de ses enfants Louis et Camille, 24 et 18 ans. Les deux ados ont pris part à un voyage dans le temps : direction les années 80 avec Julie Pietri, Lio et Sabrina, membres de la troupe Stars 80.

Les artistes ont animé le gala Fight AIDS 2017. Phil Barney, Plastic Bertrand, François Feldman, Patrick Hernandez, Mario Ramsamy (du groupe Émile et Images) et compagnie ont immortalisé la soirée avec une charmante photo de famille, prise sur la terrasse du Sporting. Profitant de ce shooting improvisé, ils ont chantonné Ouragan, le tube de la princesse Stéphanie de Monaco sorti en 1986.