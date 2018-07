Stéphanie Durant et Jessica Errerro : Leur nouveau projet inattendu !

Stéphanie Durant et Jessica Errerro, vous les avez sûrement vues lors de leurs passages dans les différentes saisons de l'émission à succès Les Marseillais sur W9. Si elles ont raccroché depuis quelque temps leurs carrières dans la télé-réalité, c'est pour mieux se consacrer au blogging à travers les réseaux sociaux mais aussi en lançant leurs sites internet sur lesquels elles parlent mode, beauté et lifestyle. Un pari réussi puisqu'elles comptabilisent respectivement 2 millions et 1 million d'abonnés.

En plus d'être toutes les deux marseillaises et d'avoir participé au même programme télé, elles sont aussi devenues les ambassadrices de la maison Guerlain. La marque de cosmétiques de luxe a en effet décidé de miser sur ces deux influenceuses très populaires afin de réaliser sa dernière campagne pour la poudre "Terracota" de Guerlain à Alicante (Espagne). Un projet très sérieux qui n'est pas sans rappeler les jumelles Rawell et Rania, choisies pour apparaître dans la publicité de Rihanna.

On ne peut pas en dire autant de Louboutin qui a refusé de voir ses produits portés par des candidats de télé-réalité. L'annonce avait fait vivement réagir des candidates emblématiques telles que Jessica Thivenin, Milla Jasmine ou encore Nabilla Benattia.