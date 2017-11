Stéphanie Durant quitte les Marseillais : Ses plus gros regrets dans l'émission

Gros choc pour les candidats des Marseillais, ainsi que pour les téléspectateurs de W9. Stéphanie Durant a annoncé, en larmes, qu'elle quittait définitivement la télé-réalité, au cours de l'épisode des Marseillais VS Le reste du monde 2 diffusé le 22 novembre 2017.

Un choix qu'elle ne regrette aucunement et sur lequel elle s'est justifiée au cours d'un entretien accordé à Télé Star : "J'ai toujours dit que je ne mettrais jamais mon couple en péril pour la télé. C'est compliqué de partir un mois et demi sans mon compagnon. Je l'ai fait une fois, quand je suis partie en Argentine, c'était le pire tournage de ma vie. Par ailleurs, je veux montrer aux gens que je sais faire autre chose comme je l'ai fait avec mon blog. D'ailleurs, pour être blogueuse et être prise au sérieux, il est bon d'enlever son image 'télé-réalité'. Cela n'a pas été une décision facile à prendre mais c'est la meilleure."

La jeune femme, qui file le parfait amour avec un certain Théo, a également précisé à Purebreak qu'elle se sentait "inutile" et ne "trouvait plus sa place" dans les Marseillais. Puis, elle a évoqué ses plus grands regrets à Télé Loisirs : "Je regrette évidemment certaines choses que j'ai pu faire et que n'importe qui fait en dehors des caméras : pardonner à 20 ans à un ex infidèle [elle fait référence à son histoire avec Antonin, ndlr] ou encore d'avoir été trop naïve. Aujourd'hui j'en rigole heureusement."

Désormais, Stéphanie préfère se concentrer sur son blog mode qu'elle souhaite développer davantage étant donné son gros succès.