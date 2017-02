Stéphanie (Les Marseillais) : Amoureuse de Théo, elle s'installe à Londres !

C'est apparemment la nouvelle tendance chez nos starlettes de télé-réalité : certaines icônes du petit écran ont décidé de quitter l'Hexagone afin de s'installer à Londres !

Après Caroline Receveur et Nabilla Benattia, c'est Stéphanie Durant des Marseillais (la BFF de Kim Glow !) qui a élu domicile dans la capitale britannique. La raison de cet exil de l'autre côté de la Manche ? La jeune femme de 25 ans a décidé de rejoindre son amoureux, Théo Soggiu, qui travaille déjà à Londres.

C'est sur Instagram que Stéphanie a officialisé la nouvelle auprès de ses 1,3 million d'abonnés fin janvier en publiant une photo de sa porte d'entrée dans le quartier de St John's Wood. "L'entrée de notre nouvelle vie à deux #londonlife", écrivait-elle avant d'être félicitée par de nombreux admirateurs. "Je vous souhaite beaucoup de bonheur et d'amour", "Félicitations Stéphanie, tu le mérites vraiment et je t'envoie beaucoup d'amour", "Je te souhaite tout plein de bonheur avec ton chéri dans ta nouvelle vie à Londres", pouvait-on lire dès les premières réactions à son post.

Interrogée par nos confrères de Purebreak.com en octobre dernier, Stéphanie abordait déjà son problème de relation longue distance avec Théo. "C'est un peu comme Jessica et Nikola : au début, la distance, c'est très bien, mais je pense que, dans six mois, il faudra bien que l'un d'entre nous fasse un effort et je pourrais le faire", indiquait-elle. Ce n'était donc pas des paroles en l'air...