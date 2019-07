Stephanie Niznik : Mort à 52 ans de la star de Star Trek et Everwood

C'est une bien triste nouvelle que rapporte le site Variety : l'actrice Stephanie Niznik est morte à seulement 52 ans le 23 juin 2019 à Encino, en Californie. Pour l'heure, on ne connaît pas encore la cause du décès et son agent, contacté par People, n'a pas voulu prendre la parole...

Stephanie Niznik, originaire du Maine aux États-Unis, était diplômée de la Duke University et avait étudié la génétique, le théâtre et même le russe. Elle était également passée par l'école artistique Cal Arts. La regrettée actrice avait commencé sa carrière dans les années 1990 aussi bien sur le petit que le grand écran. En 1994, elle apparaissait ainsi dans le film Exit to Eden au côté de Rosie O'Donnell et un an plus tard dans la série Vanishing Son. En 1998, elle décroche un rôle dans le film Star Trek : Insurrection où elle incarne le personnage de Kell Perim. Le succès est au rendez-vous avec 112 millions de dollars récoltés au box-office mondial. La suite de sa carrière au cinéma sera toutefois plus laborieuse et elle prendra fin en 2009.

C'est sur le petit écran que Stephanie Niznik avait majoritairement tourné. Elle a ainsi fait des apparitions dans des séries cultes comme Docteur Quinn, femme médecin, JAG, Star Trek: Enterprise, Grey's Anatomy ou encore Les Experts : Miami, Lost... Mais son rôle le plus long sera dans la série Everwood, où elle a incarné le personnage de Nina Feeney de 2002 à 2006 sur The WB.

Entertainment Tonight relate que l'une de ses dernières sorties médiatiques remonte à 2017 lorsqu'elle est apparue aux côtés de ses collègues d'Everwood pour fêter les 15 ans de la série lors de la soirée Television Critics Association.

La star laisse derrière elle sa mère, son beau-père et son frère ainsi que de ses deux chiens Nucleus et Jake. Pour l'heure, on ne sait pas si une autopsie a été prévue ni même si elle a déjà été enterrée...

Thomas Montet