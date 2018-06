Stephanie Seymour et Sophie Thalmann radieuses au Prix de Diane Longines

Parmi les nombreux spectateurs réunis à l'hippodrome de Chantilly ce 17 juin 2018, plusieurs personnalités ont assisté au Prix de Diane Longines. Pour cette 169e édition remportée par le jockey Patrick Joseph McDonald, la famille de Stephanie Seymour était de la partie. L'ancien mannequin était accompagné de son mari, Peter Brant, et deux de leurs trois enfants : Lilly Margaret Brant et Peter Brant II.

Le couple de comédiens français Élodie Fontan et Philippe Lacheau s'est volontiers prêté au jeu de la séance de pose en tenue dominicale. Dans la peau d'égérie du Prix cette année, l'actrice de 30 ans a fait une arrivée remarquée dans sa robe fleurie Ba&sh et sa capeline signée La Cerise sur le chapeau. Non loin de là, l'actrice chinoise Zhao Liying, ambassadrice de la marque Longines, avait misé sur le noir et blanc en Oscar de la Renta.

Au bras du styliste Christophe Guillarmé, Sophie Thalmann a quant à elle pleinement respecté le dress code du jour, en camaïeu de vert et chapeau à plumes de paon sur la tête. Le mannequin Irène Salvadore, le groupe Naïve New Beaters, Hervé Morin et la chanteuse japonaise Ayaka Miyoshi viennent compléter la liste des VIP.