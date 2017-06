Steve Carell, le secret de son mariage réussi ? "Beaucoup de sexe !"

À l'occasion de la sortie en salles de Moi, moche et méchant 3 (le 5 juillet en France), Steve Carell s'est confié mardi 27 juin dans les colonnes du journal suisse Le Matin. L'acteur américain de 54 ans, qui prête sa voix au héros bourru Gru, en a notamment profité pour évoquer sa famille ou encore sa vie amoureuse.

Marié depuis 1995 à Nancy Walls, qu'il avait rencontrée huit années plus tôt dans des cours d'improvisation pour The Second City (compagnie théâtrale qui forme des comiques pour des cafés-théâtres et des émissions télévisées comme le Saturday Night Live), le comédien hollywoodien célébrera leurs noces de bronze (22 ans) le 5 août prochain. Amoureux fou de son épouse comme au premier jour, Steve Carell a ainsi livré leur secret de longévité avec spontanéité et humour. "Nancy est la personne qui me fait le plus rire au monde et je pense qu'elle vous dirait la même chose à mon sujet. (...) Nous avons le même sens de l'humour et de la dérision. Donc je dirais que notre secret, c'est de l'amusement, et beaucoup de sexe aussi, bien sûr !", a-t-il glissé.

Avec Nancy, celui que les spectateurs ont pu voir dans les films Evan tout-puissant et Crazy, Stupid, Love est également père de deux enfants, Elisabeth (16 ans) et John (13 ans), qui ont d'ailleurs grandi avec les films Moi, moche et méchant. "Ils pensent que je suis le papa le plus cool du monde car je suis entouré de Minions ! Bon, ils sont ados à présent, donc l'idée que leur père incarne le personnage de Gru est beaucoup moins fascinante pour eux que lorsqu'ils étaient petits. Mais ils continuent à me poser beaucoup de questions car ils aiment avoir des détails pour en parler à leurs copains d'école", a-t-il poursuivi.

Steve Carell a bouclé son entretien en révélant le drôle de cadeau que ses enfants lui avaient offert pour la fête des Pères cette année. "Ils m'offrent une tasse à café et, chaque année, j'agrandis ainsi ma collection. Celle de l'an passé est de loin la plus intéressant de toutes, on peut lire sur la tasse : 'Le café m'aide à faire caca.' C'est dire si mes enfants me connaissent bien", a-t-il conclu dans un rire.