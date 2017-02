Steve Hewlett : Plus que "quelques semaines" a vivre, il se marie en urgence...

Steve Hewlett, un animateur vedette de Radio 4 en Angleterre, émeut actuellement son pays avec sa belle et triste histoire. Venant d'apprendre à 58 ans qu'il était condamné car son cancer était incurable, il a décidé de se marier avant de mourir...

Depuis son lit d'hôpital au Royal Marsden de Londres, Steve Hewlett s'est exprimé avec franchise sur son état lors d'une interview accordée à ses collègues de sa station de radio. "La conseillère médicale est venue me voir. Elle m'a dit qu'elle était désolée mais que le cancer s'était propagé à mon foie, au point qu'elle ne pouvait envisager le moindre traitement. Concernant le temps qu'il me reste, elle a longuement réfléchi et a dit éventuellement quelques semaines, possiblement quelques mois", a-t-il expliqué.

À l'annonce de cette nouvelle terrible, Stewe Hewlett était auprès de son ex-femme Carol ainsi que de sa dernière compagne, Rachel. Le couple avait déjà envisagé de se marier avant de découvrir ce destin fatal. Sur les conseils de la médecin, ils ont alors pris la décision de précipiter les choses, à l'hôpital ! "Comme cela prend du temps, on n'a pas traîné. Elle a dit que je pouvais y passer d'un instant à l'autre. (...) Alors tout a été arrangé en moins d'une heure. On a fait venir quelqu'un de l'administration de Chelsea, on a aussi forcé un vicaire à quitter son dîner. Les infirmières se sont chargées du gâteau, des fleurs et de quelques bouteilles de Prosecco. Puis, la cérémonie a commencé", a-t-il raconté.

C'est en mars 2016 que les médecins ont diagnostiqué un cancer de l'oesophage à Steve Hewlett, qui présentait l'émission The Media Show. Selon l'animateur, le plus dur à vivre depuis qu'il sait qu'il va bientôt mourir, c'est l'annonce de la nouvelle à ses fils, Fred, Bill et Bert. "Le regard dans leurs yeux quand ils ont compris que j'allais mourir restera gravée en moi à jamais...", a-t-il admis.

Thomas Montet