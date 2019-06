Steven Adler : L'ex-batteur des Guns N' Roses s'est autopoignardé !

Viré des Guns N' Roses en 1990 en raison de sa toxicomanie critique – au point d'être tout simplement dans l'incapacité totale de jouer – et en perdition dans les années qui suivirent, Steven Adler semble n'avoir toujours pas réussi à dompter ses démons : le musicien américain de 54 ans vient d'être hospitalisé en urgence après s'être poignardé lui-même.

Le site TMZ.com a révélé que les secours étaient intervenus tôt dans la soirée du jeudi 27 juin 2019 au domicile de l'ex-batteur des Guns, à Los Angeles, après avoir été alertés par un appel téléphonique : sur place, policiers et urgentistes ont découvert Steven Adler avec une blessure au ventre qu'il s'était lui-même infligée. Admis dans un hôpital voisin, son pronostic vital n'était pas engagé.

Accro à l'héroïne dans les années 1990, Steven Adler a participé à plusieurs émissions de télé-réalité sur les addictions, dont le plus fameux programme du genre, Celebrity Rehab with Dr. Drew, en 2008. Intégré ensuite au spin off baptisé Sober House, il avait été arrêté et inculpé après s'en être pris à ses camarades.

À la suite de son éviction des Guns N' Roses, Adler avait connu un passage à vide pendant toute la décennie des années 1990 avant de faire son retour avec le groupe Adler's Appetite, dissout en 2011 après une nouvelle rechute du batteur, suivie d'un nouveau passage dans Celebrity Rehab with Dr. Drew (saison 5). Il avait ensuite formé, la même année, un nouveau groupe simplement nommé Adler, qui a cessé ses activités en 2017, son leader étant lassé de se produire devant des salles vides.

En avril 2012, Steven Adler avait retrouvé ses anciens camarades des Guns N' Roses (Rose et Dizzy Reed, Slash, Izzy Stradlin, Duff McKagan) pour l'intronisation du groupe – dans son lineup originel – au Rock and Roll Hall of Fame, cérémonie qu'Axl Rose avait boycottée. En 2016, il s'était joint aux Guns sur scène pour la première fois depuis son renvoi en 1990 à l'occasion de quelques dates de la tournée Not in This Lifetime.