Steven Keller : Mort à 25 ans du footballeur, l'enfant de Strasbourg

"Le Racing a appris avec une grande tristesse la disparition de Steven Keller, enfant du club", a publié le club de Ligue 1 dans la matinée du lundi 30 octobre, proposant un lien vers son site officiel sur lequel il rend un bel hommage au jeune footballeur décédé des suites d'une longue maladie à l'âge de 25 ans.

Joueur prometteur qui a permis à l'effectif strasbourgeois de remonter en CFA puis en Nationale, Steven Keller a vu sa carrière ralentie par de multiples blessures (trois opérations des ligaments du genou notamment) qui l'avaient contraint à rejoindre l'équipe réserve, dont il a été le capitaine. Il avait intégré le pool des entraîneurs du centre de formation où il avait la charge des débutants.

L'ancien défenseur et milieu de terrain originaire de Gambsheim, à 20 kilomètres de Strasbourg, était arrivé à 10 ans au club. '"C'est un jour d'une profonde tristesse pour la grande famille du Racing. Steven était un enfant du club. Son avenir était parmi nous. Il était de ceux sur qui on comptait dans la restructuration du club. Ma peine est énorme" a réagi Marc Keller, président du Racing Club de Strasbourg. Une pensée toute particulière est également adressée à la famille et aux proches du jeune footballeur disparu "Marielle et Patrick, les parents de Steven, Anaïs, sa compagne, dirigeante chez les jeunes du club."



Touché par cette triste nouvelle, Pierre Ménès a adressé son soutien aux Strasbourgeois sur Twitter. "Paix à son âme. Avec vous les Strasbourgeois", a posté le journaliste sportif du Canal football club et chroniqueur de Touche pas à mon poste très attaché au RCSA et ami proche de son président.