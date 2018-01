Steven (Les Princes 5) : Photos de lui nu, sextape... Ses confidences hot !

Steven a fait son retour à la télévision dans Les Princes de l'amour 5 (W9), le 10 janvier dernier. À cette occasion, Purepeople l'a soumis à son interview Power of love afin d'en savoir plus sur sa vie amoureuse.

Ainsi a-t-on appris que le papa de Lyvia (née en mars 2015) avait déjà été infidèle et qu'une fille l'avait déjà trompé. Conséquence ? Steven ne croit pas du tout en la fidélité. Le jeune homme nous a aussi raconté sa première fois, son pire date et nous a parlé de sa relation la plus longue.

L'ex-candidat de Qui veut épouser mon fils ? nous a ensuite révélé avoir déjà envoyé des photos de lui nu : "Beaucoup, plus qu'une. Je ne sais pas ce que les filles en ont fait." Et de conclure : "J'ai déjà fait plein de sextape."

