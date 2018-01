Steven (Les Princes de l'amour 5), sa fille: "Elle ne comprend pas ma notoriété"

Ce mercredi 10 janvier 2018, Steven fera son grand retour à la télévision dans Les Princes de l'amour 5 aux côtés d'Aurélie Dotremont, Mélanie Dedigama, Laurie Marquet, Hillary Vande, Virgil et Benjamin. Purepeople l'a rencontré à cette occasion et n'a pas manqué de le questionner sur sa paternité.

"Elle ne la comprend pas. Je ne la mets pas sous le feu des projecteurs. Je la protège car elle n'a pas être connue (...). Pour l'instant elle le vit bien. Quand elle voit M. Pokora à la télé, elle dit que c'est papa", nous a-t-il confié après qu'on lui a demandé comment sa fille Lyvia (née en mars 2015) vivait sa notoriété. Il a ensuite rappelé que la mère de sa fille était son premier amour : "Ça fait huit ans qu'on se connaît et on est resté cinq ans ensemble."

Bien qu'il ne soit plus en couple avec la maman de sa fille, Steven a souhaité assumer ses responsabilités et nous a dévoilé pourquoi. Il a ensuite dévoilé comment la maman et lui s'organisaient pour la garde de leur bout de chou.

Un interview à découvrir dans notre diaporama.

