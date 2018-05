Stomy Bugsy papa comblé : Il partage son bonheur sur la Toile !

Stomy Bugsy ne chôme pas ! S'il a participé à The Island Célébrités (actuellement diffusée sur M6 chaque mardi), le rappeur de 46 ans n'oublie jamais de partager des moments avec ses proches. C'est d'ailleurs sur les réseaux sociaux qu'il présente souvent les personnes les plus chères à son coeur.

Père de deux fils, Bilal (né en 1992) et Lat Dior (né de sa relation avec la chanteuse Lynnsha en 2013), Stomy Bugsy sait parfaitement concilier sa carrière musicale avec sa vie de famille. Le rappeur l'a confirmé plusieurs fois en publiant d'adorables photos et d'anciennes images sur son compte Instagram. Si on peut le voir câliner son petit dernier, et sa complicité avec son aîné – qui s'est également lancé dans le rap sous le nom de Sonof – saute aux yeux.