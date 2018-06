Stomy Bugsy, papa poule avec ses deux fils : "J'ai du mal à être strict..."

Actuellement candidat dans The Island Célébrités sur M6, Stomy Bugsy se montre sous un nouveau jour aux téléspectateurs de la chaîne... celui d'un père de famille positif et particulièrement aimant. Loin de son image de rappeur "gangster" du milieu des années 90, le rappeur d'aujourd'hui 46 ans a récemment accepté de parler de sa vie de famille et surtout de son côté papa poule !

Interrogé par nos confrères de Public, Stomy Bugsy a par exemple confié qu'il avait élevé son fils Bilal seul – enfant qu'il a eu à 20 ans, et que le public a d'ailleurs entendu sur le single Mon papa à moi... –, une situation qui l'a aidé à ne pas céder aux sirènes de la "lascarisation" comme il dit. "À 20 ans, j'étais un lascar et je me retrouve avec ce petit bout dans les bras sur qui il faut veiller 24 heures sur 24. J'ai senti le poids des responsabilités d'un seul coup. Il était tout pour moi et j'étais tout pour lui. Sa mère le voyait rarement. Il vivait avec moi, c'est moi qui m'en occupais", a commencé l'artiste. Et de poursuivre sur le style de papa qu'il a été et qu'il est toujours aujourd'hui : "Je suis un papa très câlin. Je suis une sorte de papa/maman, un hybride. Comme j'ai eu mon premier enfant tout seul, j'ai joué les deux rôles, à la fois tendre et autoritaire, même si j'ai du mal à être strict."

Concernant la possibilité pour lui d'offrir une belle-mère à ses enfants, Stomy Bugsy n'a pas caché qu'il n'avait pas spécialement envie dans se lancer dans une histoire sérieuse avec une femme. "C'est vrai que j'ai brisé pas mal de coeurs. (...) La routine me tue. Pour moi, habiter avec une fille, ce n'est pas bon. Aller au lit à côté de sa femme pour dormir tous les soirs, c'est la fin. Quand t'es dans un lit, c'est pour faire l'amour passionnément, c'est tout. Faut vivre chacun de son côté. Pourtant, je ne suis pas contre le mariage, on ne sait jamais", a-t-il expliqué.

Stomy Bugsy est le papa de Bilal, aujourd'hui 26 ans, et de Lat Dior, fruit de ses amours passées avec la chanteuse Lynnsha, et aujourd'hui âgé de 5 ans.

Une interview à retrouver en intégralité dans le magazine Public, actuellement en kiosque.