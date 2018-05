Stomy Bugsy (The Island) "super bien foutu" : L'anecdote coquine de Lââm

Lââm s'est lancé un gros défi récemment : participer à The Island Célébrités (M6). A l'instar de Priscilla Betti, Brahim Zaibat, Stomy Bugsy, Louisy Joseph, Olivier Dion, Amaury Leveaux, Christian Califano, Gwendal Peizerat, Emilie Gomis et Camille Cerf, elle a accepté de s'envoler pour une île déserte du Pacifique afin de se mettre dans la peau de Robinson Crusoé.

Une expérience difficile pour la chanteuse de 46 ans au franc-parler légendaire. Lors de son interview accordée à nos confrères de Public, elle n'a pas caché avoir "pleuré et déprimé sévère" le premier jour de tournage. Elle a heureusement pu compter sur ses camarades pour la soutenir, en particulier sur Stomy Bugsy, dont elle était très proche : "Il a été formidable avec moi. Il a su me remonter le moral lorsque j'étais au plus mal."

Lââm mettait donc un point d'honneur à prendre soin du rappeur. Une attention qui lui a permis de vivre un moment très particulier : "Pour la petite anecdote, les filles, j'ai vu ses fesses ! Il est allé se laver, j'avais peur qu'il se perde et je l'ai donc accompagné. Sans faire exprès, j'ai vu son derrière : il est super bien foutu."

Ses admiratrices seront ravies de le savoir !

L'intégralité de l'interview de Lââm est à retrouver dans le magazine Public du 4 mai 2018.