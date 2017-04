Stone : Drogue, sexe... Elle se livre sans tabou dans ONPC !

Venue assurer la promotion de son livre Complètement Stone (paru le 4 avril aux éditions Robert Laffont) dans On n'est pas couché (France 2), samedi 22 avril 2017, Stone n'a pas été avare en confidences quand on l'a interrogée sur sa prise de drogues et la sexualité.

"On découvre que vous êtes une féministe, que vous vous êtes droguée pire que Mick Jagger. Je suis tombé de ma chaise quand j'ai lu tout ce que vous avez pris [cocaïne et héroïne, NDLR]. Je ne pensais pas que vous étiez une camée", a confié l'animateur Laurent Ruquier, encore sous le choc. Des propos très vite tempérés par la chanteuse de 70 ans : "C'étaient vraiment des moments très fugaces. Ça n'a pas duré, c'étaient des expériences."

Une autre chose qui n'a pas duré : son histoire d'amour avec Eric Charden, décédé le 29 avril 2012, des suites d'un cancer. Une idylle de plusieurs années durant laquelle Annie Gautrat (de son vrai nom) était loin d'être épanouie sexuellement. Elle a en effet expliqué que le regretté chanteur avec qui elle formait le célèbre duo Stone et Charden faisait "ce qu'il voulait avec les autres, mais pas avec elle". "Ça ne se faisait pas, c'est quelque chose qui était inenvisageable (...). La femme était sur un espèce de piédestal, on ne faisait pas n'importe quoi avec sa femme. On s'en tenait à un rapport traditionnel, missionnaire de préférence", a-t-elle admis après que Laurent Ruquier a souligné qu'elle ne faisait jamais de fellations à son ancien compagnon.

Stone s'est heureusement épanouie sexuellement avec son actuel mari Mario d'Alba, comme elle l'a expliqué.

Du côté des audiences, ONPC a rassemblé 1,37 million de téléspectateurs, soit 19,9% du public.