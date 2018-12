Stoney Westmoreland arrêté : L'acteur voulait coucher avec un mineur de 13 ans !

Un acteur de la famille Disney Channel, Stoney Westmoreland, a été arrêté vendredi 14 décembre 2018. Le comédien de 48 ans, qui incarne Ham Mack dans la série à succès de la chaîne Andi, a été interpellé par les forces de l'ordre à Salt Lake City dans l'Utah où est tournée la sitcom. Le motif invoqué est une tentative de relation sexuelle avec une personne de 13 ans dont le sexe n'a pas été précisé par les autorités.

La chaîne KSL rapporte que Westmoreland aurait contacté sa victime via une application destinée à rencontrer des personnes dans le but "d'engager une activité sexuelle" (comme Grindr ou Tinder, par exemple). En ce sens, l'acteur de 48 ans aurait envoyé des photos pornographiques, demandant ouvertement en retour des photos de nu et des faveurs sexuelles.

Stoney Westmoreland a ensuite été interpellé alors qu'il était en train d'utiliser un service de VTC dans le but de rencontrer cette personne. Les enquêteurs ont précisé que le comédien avait dans l'idée de la ramener dans sa chambre d'hôtel lorsque le Salt Lake City Police Department et la FBI Child Exploitation Task Force l'ont interpellé. Cinq chefs d'accusation lui ont été adressés.

Ces révélations ont été relayées par le très sérieux magazine People. Après cette arrestation, Stoney Westmoreland a été immédiatement viré par Disney. Les représentants du comédien, que l'on a également vu dans la série Scandal et au cinéma dans War Dogs, ont été contactés par nos confrères américains mais n'ont pas encore répondu.