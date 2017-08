Straight Outta Compton : Un acteur du film arrêté pour "menaces terroristes"

Dans Straight Outta Compton, le très réussi film sur le groupe de rap américain NWA sorti en 2015, l'acteur R. Marcos Taylor incarne Suge Knight, fameux producteur de musique américain et cofondateur, avec Dr Dre, du label de référence du début des années 1990, Death Row Records qui dort aujourd'hui en prison. TMZ nous apprend aujourd'hui que ce comédien, R. Marcos Taylor, pourrait bientôt le rejoindre.

L'acteur était entré dans une fureur noire dans une banque de New Jersey, menaçant de tuer des employés, avant de se jeter sur des policiers. Ces derniers avaient été appelés le 8 août dans la TD Bank pour arrêter un homme incontrôlable. Le comédien de Straight Outta Compton avait un problème de sa carte bancaire et il en voulait une autre. Devant l'absence de solutions, déjà passablement énervé, il avait littéralement explosé. "Je vais vous tuer, putain", aurait-il lâché à un employé selon un témoin présent. Lorsque la police est arrivée, il a opposé une résistance avant de se faire gazer à la bombe lacrymogène et d'être arrêté.

Depuis, l'acteur américain a été inculpé pour "menaces terroristes", "obstruction à la justice" et "trouble à l'ordre public". Libéré le lendemain, R. Marcos Taylor a été de nouveau arrêté après avoir agressé les employés d'un restaurant italien. Il avait assuré à la police que les prétendues victimes avaient commencé à l'embrouiller.

Pour l'heure, R. Marcos Taylor n'a pas été condamné pour son comportement. Sur Instagram, il a en tout cas tenu à rassurer ses fans. "Ne croyez pas tout ce que vous lisez, c'est mon opinion", écrit l'acteur dans un message publié le 23 août.